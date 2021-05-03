Mart ayında ihracat azaldı ithalat artı
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Mart ayında ihracat azaldı ithalat artı

Mart ayında ihracat azaldı ithalat artı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce ilinde Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 45,6 azaldı, ithalat yüzde 54,5 arttı.

Düzce ilinde Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 45,6 azaldı, ithalat yüzde 54,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce'de ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,6 azalarak 21 milyon 461 bin dolar, ithalat yüzde 54,5 artarak 22 milyon 659 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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