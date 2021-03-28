Mart ayında Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Güneşli hava sonrası sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı Iğdır'da yüksek kesimlerde Mart ayında kar yağışı etkili oldu.
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Güneşli hava sonrası sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı Iğdır'da yüksek kesimlerde Mart ayında kar yağışı etkili oldu.
Iğdır'da sabah saatlerinde yağan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yer alan birçok köyde kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde etkisini sürdüren kar yağışının kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı