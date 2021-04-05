Mart ayında en çok karnabaharın fiyatı arttı

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 61,04 fiyat artışıyla karnabahar oldu.

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 61,04 fiyat artışıyla karnabahar oldu. Kabak ise bu ayda en çok ucuzlayan ürün oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mart ayının zam şampiyonu yüzde 61,04 fiyat artışıyla karnabahar olurken, kabak ise yüzde 17,30 azalışla en çok ucuzlayan ürün oldu.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler şu şekilde gerçekleşti: "Karnabahar yüzde 61,04, sivri biber yüzde 27,88, tavuk eti yüzde 9,79, tıraş malzemeleri yüzde 8,52, limon yüzde 7,71, domates yüzde 7,20, elbise (kadın için) yüzde 7,00, saç bakım ürünleri 6,81, deodorant yüzde 6,12, muz yüzde 5,35, elbise (çocuk için) yüzde 5,01, soğuk içecekler (servis edilen) yüzde 4,80, kabartma maddeleri yüzde 4,76, pantolon (erkek için) yüzde 4,67, kolonya yüzde 4,39, kesme şeker yüzde 4,30, pencere (PVC) yüzde 4,14, kakao yüzde 4,10, çorbalar yüzde 3,82, ekmekarası yiyecekler (Döner) yüzde 3,21. "

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Benzin yüzde 0,93, motorin yüzde 1,19, yumurta yüzde 1,88, Antep fıstığı yüzde 1,89, sarımsak yüzde 2,10, konserveler yüzde 2,36, kazak (kadın için) yüzde 2,53, maydanoz yüzde 3,56, kuru fasulye yüzde 3,81, salça yüzde 3,94, bot (kadın için) yüzde 4,00, kaban (erkek için) yüzde 5,08, ampul yüzde 7,06, spanak yüzde 8,20, patates yüzde 9,33, kuru soğan yüzde 9,84, kırmızı lahana yüzde 12,32, kıvırcık yüzde 15,55, salatalık yüzde 17,08, kabak yüzde 17,30. " - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı