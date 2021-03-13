Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
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Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28

13.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:37
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28

Ardahan'da meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı iki gün öncesinde kent genelinde etkili oldu.

Ardahan'da meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı iki gün öncesinde kent genelinde etkili oldu. Sibirya soğukları da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ardahan'da tahmin edildiği gibi Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Kent'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece eksi 28 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan'da eksi 16, Çıldır'da eksi 20, Posof'ta eksi 14, Damal'da eksi 20 ve Hanak'ta eksi 18 dereceyi gösterdi.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Soğukların yeniden başladığını söyleyen Tayfur Kılıç, "Kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Sabah saatlerinde termometreler eksi 28 dereceyi gösteriyordu." - ARDAHAN

Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28
Mart ayında dondurucu soğuklar: Göle eksi 28

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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