Mart ayında atlı kızak keyfi
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İstanbul, Ardahan, Çıldır, Güncel

Mart ayında atlı kızak keyfi

Hava sıcaklığının yükselmesine rağmen yaklaşık yarım metre buz tabakasıyla örtülü Çıldır Gölü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere güneşli güzel günde eşsiz kış manzaraları sunuyor.

10.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:51
Mart ayında atlı kızak keyfi

Hava sıcaklığının yükselmesine rağmen yaklaşık yarım metre buz tabakasıyla örtülü Çıldır Gölü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere güneşli güzel günde eşsiz kış manzaraları sunuyor.


Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde gezinmek isteyen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfi yaşıyor.


Muhteşem doğanın keyfini yaşayıp bu güzel anları fotoğraf çekilerek de ölümsüzleştiren turistlerden Derya Ayın, İstanbul'dan buraya bu doğa harikasını görmeye ve yaşamaya geldiğini söyleyerek, "Atlı kızağa binme çok keyifli ve çok eğlenceliydi. Buraya gelen herkesin bu güzel ortamda atlı kızağa binerek bu duyguyu yaşaması gerekiyor. Bahar ayının bu güneşli gününde bu heyecanı yaşamak şahane bir duygu ve buraya gelip de kızağa binmemek bence bir eksiklik" şeklinde konuştu.


Yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'nde balık tutmanın yanı sıra, kar motoru ile donan gölün etrafını turladıktan sonra atlı kızaklar ile göl üzerinde tatlı bir gezintiye çıkıyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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