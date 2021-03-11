Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma
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Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma

11.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:22

Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma İş makinelerinin açtığı karla kaplı yollarda tüneller oluştu Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde yaşamın olmadığı köylere dönüş hazırlığı yapan vatandaşların 3-4 metrelik karla kaplı köy yollarını ulaşıma açmaya başladı.

Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma

İş makinelerinin açtığı karla kaplı yollarda tüneller oluştu

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde yaşamın olmadığı köylere dönüş hazırlığı yapan vatandaşların 3-4 metrelik karla kaplı köy yollarını ulaşıma açmaya başladı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminde yaşamın olmadığı merkeze bağlı Üçevler grup köy yolu bölgesinde bulunan 3 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu zorlu coğrafyada çalışma yürütüyor. Çığ tehlikesinin de bulunduğu bölgede çalışma yürüten kar kaplanları, iş makineleriyle karlı dağları aşarak vatandaşa ulaşım sağlıyor.

"Yer yer 3-4 metre kar kütlesi ve çığ tehlikesi bulunuyor"

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların kışın genellikle kullanmadığı 3 köyün yol açma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Özellikle kış mevsiminde yaşamın olmadığı köy yollarında çığ tehlikesi olmasından dolayı çok fazla yol açma çalışması yapılmadığını ifade eden Yentür, "Mart ayı, mevsimin bahar dönemi ve mevsimin normale döneceği bir ay. Bu sebepten dolayı 3 köyümüzün yolunu açmaya başladık. Yer yer 3-4 metre kar kütleleri ve bunun dışında ise çığ tehlikesinin yaşanabileceği bölgelerdir. Tedbirli bir şekilde vatandaşlarımıza da yolu açarak ulaşımı sağlayacağız" dedi.

Bölgede çalışma yürüten ekip şefi Nazım Diner de, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışma başlattıklarını belirterek, "Köyler şu ana kadar boştu. Muhtarlar müracaat etti ve bizlerde şu an yolları açmaktayız. Bu köylerimiz İnardı, Cevizlidere ve Arı köyü. 12. aydan beri yollar kapalıydı. İl özel idaresi olarak mart ayında da karla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cevizlidere Köyü Muhtarı Seyfettin Uygur ise köy yolunun açılması için il özel idaresine müracaat ettiğini kaydederek, "Şu anda köyümüzün yol açma çalışması devam ediyor. Bazı yerlerde 2,5-3 metre kar var. Köy yolumuzu açtıktan sonra vatandaşlarımız köye yerleşecekler" diye konuştu.

Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma
Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma
Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma
Mart ayında 4 metreyi bulan karlı yolda çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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