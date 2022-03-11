YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı, mart ayına rağmen buzları hala çözülmedi.

Her sene kış mevsimin başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına gelirken, dondurucu havalar ise üst seviyeye çıkıyor. İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nın yüzeyi kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen donmuştu. Mart ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor.

Baraj göletinin ilçeye güzel bir hava kattığını ifade eden Uğur Kutluk, "Biz mart ayındayız ama barajımız hala buzlarla kaplı ve güzel bir görselde sunuyor. Mart ayına rağmen havalar soğuk ama güzel bir görüntü, güzel bir manzara var. Burası aslında hem yaz, hem de kış ayrı bir manzara sunuyor. Şimdi bizde doyasıya fotoğraf çekip o güzel anı ölümsüzleştiriyoruz" dedi.