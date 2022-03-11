Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi - Haberler

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Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı'nda buzlar mart ayına rağmen hala çözülmedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ocak-şubat aylarında buz tutan Dilimli Barajı'nda buzlar mart ayına rağmen hala çözülmedi.

Her sene kış mevsimin başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına gelirken, dondurucu hava kış boyu etkili oluyor. İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nın yüzeyi kış aylarında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen donmuştu. Mart ayına rağmen kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle buzları çözülemeyen Dilimli Barajı, vatandaşların da yoğun ilgisini çekiyor.

Baraj göletinin ilçeye güzel bir hava kattığını ifade eden Uğur Kutluk, "Biz mart ayındayız ama barajımız hala buzlarla kaplı ve güzel bir görselde sunuyor. Mart ayına rağmen havalar soğuk ama güzel bir görüntü, güzel bir manzara var. Burası aslında hem yaz, hem de kış ayrı bir manzara sunuyor. Şimdi biz de doyasıya fotoğraf çekip o güzel anı ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

Mart ayına rağmen Dilimli Barajı'nın buzları çözülmedi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova, Hakkari, Ocak, Mart, Güncel, Haberler

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