Mart ayına özel ürünlerde yüzde 50 indirim açıklaması
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Mart ayına özel ürünlerde yüzde 50 indirim açıklaması

15.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:08
Mart ayına özel ürünlerde yüzde 50 indirim açıklaması

Kadınların cilt güzelliği için çalıştığını açıklayan Sinoz; mart ayı boyunca tüm ürünlerde net yüzde 50 indirim fırsatı sunduğunu duyurdu.

Kadınların cilt güzelliği için çalıştığını açıklayan Sinoz; mart ayı boyunca tüm ürünlerde net yüzde 50 indirim fırsatı sunduğunu duyurdu. Marka, bu özel kampanyayı keyifli ve dinamik bir reklam filmi ile kutladığını belirtti.

Sinoz'un reklam filmi için stüdyoya giren Pop dünyasının sevilen sesi Atiye, ünlü şarkısı "Salla"'yı Sinoz için yeniden yorumladı. Sinoz "Süren bilir" ile dillerden düşmeyecek bir Jingle çalışmasına imza attı.

Sinoz'dan yapılan açıklamada, "Cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin birçok iline hızlı teslimat ve kolay sipariş imkanı sağladık. Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara web sitemizden ulaşabilirsiniz" denildi.


Mart ayına özel ürünlerde yüzde 50 indirim açıklaması
Mart ayına özel ürünlerde yüzde 50 indirim açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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