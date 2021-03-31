"Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan'da hesaplara yatırıyoruz"
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"Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan'da hesaplara yatırıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan'da hesaplara yatırıyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan'da hesaplara yatıracağını açıkladı. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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