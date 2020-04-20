Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı - Magazin
Acun Ilıcalı, Haluk Levent, Koronavirüs, Magazin

Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı

Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi.

20.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:47
Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı

Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belirlendi. Aylardır magazin gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mart ayında da en çok konuşulan isim oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Magazin Gazetecileri Derneği için her ay düzenli olarak hazırladığı raporun detaylarını paylaştı. Buna göre, koronavirüs gündeminin hakim olduğu Mart ayında magazin ve sanat camiasında da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Her biri kendi alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan ünlüler karantina günlerinde kendilerini yemek ve ev temizliğine verdi. İptal edilen etkinlikler bile sanat camiasına dur diyemedi. Sosyal medya ve Youtube üzerinden sevenleri ile buluşmaya devam eden ünlüler, evlerinde izleyicilerine keyifli vakit geçirtmeye devam ettirdi.

Sağlık çalışanlarına destek verdi

Aylardır magazin gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mart ayında da en çok konuşulan isim olmayı başardı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor 2020'de, yarışmacıları Koronavirüs hakkında bilgilendiren Ilıcalı, ailelerin talep etmesi durumunda istedikleri zaman yarışmacılar ile görüşebileceklerini de belirtti. Yarışma programında Türkiye'deki sağlık çalışanlarına alkışlı destek de veren Acun Ilıcalı ay boyunca 4 bin 276 haberde yer alarak Mart ayında da zirvedeki yerini korudu.

Haluk Levent'ten destek çağrısı

Son zamanlarda şarkılarının yanı sıra yardımseverliği ile de ön planda olan Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP derneği kapsamı altında Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere yardım etmek istediğini dile getirdi. "Oyuncusundan sporcusuna, müzisyenine kadar tüm ünlü dostlarıma sesleniyorum! Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" diyerek çağrıda bulunan Levent'e ise destek yağdı. Yardımsever sanatçılar ve sporcular ellerinden geldiğince kampanyaya destek verdi. Haluk Levent, kampanya başlarken 5 bin aileye yardım etmeyi hedeflediklerini, ancak 30 saat süren kampanya kapsamında 10 bin 252 aileye yardım edecek kadar destek aldıklarını açıkladı. Düzenlediği kampanya ile herkesin gönlüne taht kuran ünlü şarkıcı Haluk Levent, ay boyunca medyada 3 bin 481 haberde yer alarak Mart ayının en popüler isimlerinden olmayı başardı.

Birlikte karantinadalar

2020 yılının sürpriz aşıkları olarak nitelendirilen Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'da Mart ayının popüler isimlerinden oldu. Artık aşklarını kameralar karşısında yaşamaya başlayan ve birlikte görüntü vermekten çekinmeyen çift Koronavirüse karşı #evdekal diyerek komedyenin evinde kendilerini karantinaya aldı. Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinde kalan çift evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor. Koronavirüsü salgını nedeniyle Avrupa turneleri ertelenen Cem Yılmaz, Mart ayı boyunca toplam 3 bin 407 haberde yer aldı. Genç sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan ise ay boyunca 3 bin 106 haberde bahsedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Magazin
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Karantinadaki Didem Soydan, yarı çıplak poz verdi Magazin
Karantinadaki Didem Soydan, yarı çıplak poz verdi
Koronavirüse meydan okuyan Çukur, bambaşka formatla ekrana geri dönüyor Magazin
Koronavirüse meydan okuyan Çukur, bambaşka formatla ekrana geri dönüyor
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi Magazin
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi Magazin
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Pınar'dan, kıyafetini eleştiren takipçisine tepki: Allah belanı versin Magazin
Pınar'dan, kıyafetini eleştiren takipçisine tepki: Allah belanı versin
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma'dan, gece geç saatlerde cesur pozlar
"Türk örfüne ters ama" diyen Şeyma'dan, gece geç saatlerde cesur pozlar
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı, gönlünü ünlü basketbolcuya kaptırdı
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı, gönlünü ünlü basketbolcuya kaptırdı
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük...
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı...
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Deniz Seki Ümit Besen Halil Sezai
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Mart ayı magazin ve sanat dünyası raporu açıklandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 11:07:58. #1.14#
title