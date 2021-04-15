Mart ayı konut satış istatistikleri
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Mart ayı konut satış istatistikleri

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Mart ayı konut satış istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Kayseri'de mart ayında 2 bin 186, Sivas'ta 607, Yozgat'ta ise 347 konut satışı gerçekleşti.

Kayseri'de 2021 mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5, önceki aya göre de yüzde 2,29 arttı.

Toplam konut satışları içindeki ikinci el satışlar ise Kayseri'de bin 587, ilk satışlar ise 599 oldu.

Sivas'ta mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalırken, önceki aya göre yüzde 9,96 arttı. Sivas'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışları 419, ilk satışlar ise 188 oldu.

Yozgat'ta ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayında yüzde 13,77 artarken, önceki aya göre yüzde 5,19 azaldı.

Toplam konut satışları içindeki ikinci el satışlar 214, ilk satışlar 133 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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