Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Mart ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,03, üretici fiyat endeksi de yüzde 1,58 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE)'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08 ve sağlık yüzde 19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,28 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti. Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 1,58 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,17 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 1,98 ve su temini sektöründe yüzde 0,20 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 14,05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 7,73 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,28 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit yüzde 5,46, giyim eşyası yüzde 1,32, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,92 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2019 yılı Mart ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA