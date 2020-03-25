Mart ayı encümen toplantısı yapıldı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Encümen Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında yapıldı.

Koronavirüse karşı önlemlerin alındığı toplantıda gündem maddeleri karara bağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı olağan encümen toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığını yaptığı toplantı öncesinde encümen üyelerine maske dağıtıldı dezenfektan ile tüm dünyayı saran koronavirüse karşı tedbirler alındı. Başkanvekili Güzgülü'nün başkanlığında yapılan toplantıda 62 gündem maddesi ele alınarak görüşüldü. İmar, emlak, kaynak geliştirme ve ulaşım dairelerini ilgilendiren gündem maddeleri karara bağlandı.

Kaynak: Bültenler