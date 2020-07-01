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MARSU su zammını yıl sonuna kadar erteledi

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi.

MARSU su zammını yıl sonuna kadar erteledi
01.07.2020 09:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:08

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi.

MARSU'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu korona virüs salgını ile mücadele kapsamında artan maliyetler nedeniyle 1 Temmuz 2020 tarihinde uygulanmasına karar verilen su tarifesi zammının, kamu sağlığı ve yararı gözetilerek yıl sonuna kadar iptal edildiği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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