MARSU su zammını yıl sonuna kadar erteledi
Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi.
01.07.2020 09:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:08
Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi.
MARSU'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu korona virüs salgını ile mücadele kapsamında artan maliyetler nedeniyle 1 Temmuz 2020 tarihinde uygulanmasına karar verilen su tarifesi zammının, kamu sağlığı ve yararı gözetilerek yıl sonuna kadar iptal edildiği belirtildi. - MARDİN
Kaynak: İHA