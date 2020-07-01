MARSU su zammını yıl sonuna kadar erteledi Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2020'de uygulamaya koyacağı yeni su tarifesini yıl sonuna kadar erteledi. MARSU'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu korona virüs salgını ile mücadele kapsamında artan maliyetler nedeniyle 1 Temmuz 2020 tarihinde uygulanmasına karar verilen su tarifesi zammının, kamu sağlığı ve yararı gözetilerek yıl sonuna kadar iptal edildiği belirtildi. - MARDİN Kaynak: İHA