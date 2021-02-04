MARSU'nun çalışmaları değerlendirildi
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MARSU'nun çalışmaları değerlendirildi

04.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:07
MARSU'nun çalışmaları değerlendirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında haftalık MARSU değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında haftalık MARSU değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi toplantı salonundaki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve yetkililer katıldı.

Toplantıda, kaçak su kullanımı ile mücadele, su borcu yapılandırması, tespit edilen sorunların çözümü yanı sıra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Mardin'in içmesuyu konusunda yaşadığı en büyük sorunun suyun Beyazsu isale hattından taşınmasında yaşandığı belirten Demirtaş, sorunu planlanan alternatif su hattı projesiyle çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Birliğince desteklenen projenin yatırıma dönüşmesiyle birlikte kentte suyun sorun olmaktan çıkarılacağını ifade eden Vali Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak içmesuyu isale hatlarımızda yenilmenin yanı sıra alternatif hatlarla vatandaşlarımıza kesintisiz su sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sondaj çalışmalarımızda istediğimiz verimi elde ettik. Yeni sondajlar açmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak su ile mücadelemizde gayet başarılı olarak devam ediyor. Tüm gayretimiz vatandaşlarımıza ucuz ve kesintisiz su hizmeti sunabilmektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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