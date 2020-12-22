MARSU, içme suyu abone ve sayaç takma çalışmalarını hızlandırdı
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MARSU, içme suyu abone ve sayaç takma çalışmalarını hızlandırdı

22.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:52
MARSU, içme suyu abone ve sayaç takma çalışmalarını hızlandırdı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), kent genelinde vatandaşların yerleşim alanlarında içme suyu hizmetinin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için abonelik çalışmalarını hızlandırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), kent genelinde vatandaşların yerleşim alanlarında içme suyu hizmetinin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için abonelik çalışmalarını hızlandırdı.

Dargeçit ilçesine bağlı Bağözü Mahalle Muhtarı Mehmet Mustafa Doğan'ın da katkılarıyla 57 hane kendi imkanlarıyla içme suyu sayaçlarını takarak abone oldu.

MARSU'ya bağlı ekiplerin alanda yapmış olduğu yoğun çalışmalar neticesinde son 6 ayda 6 bin 715 abonelik gerçekleştirildi. Hizmetlerin devamlılığı ve yeni projelerin ivedilik hayata geçmesi açısından yapılan abonelerin önemli olduğu, kent genelinde abone yapma ve su sayacı takma çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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