MARSU haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı
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MARSU haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı

30.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:16
MARSU haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında haftalık MARSU değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında haftalık MARSU değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kentin içme suyu sorunu başta olmak üzere yapılması planlanan ve yapımı devam projelerin haftalık olarak değerlendirildiği toplantıda Demirtaş, kaçak su ile mücadeleden taviz verilmemesi konusunda talimatta bulundu, çalışmaların şehrin artan nüfusu ve göç gibi faktörlerin göz önünde bulundurularak yapılmasını istedi.

Artuklu ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması için ilçede su arama çalışması yapılmasının önemine dikkati çeken Demirtaş, "Mardin'in su sorununu ortadan kaldırmak ve bir daha kentte su sorununu konuşmamak için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Artuklu ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için ilçede su arama çalışmaları yapılması elzem. Çalışmalarımızı şehrin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak şekilde özenli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Mardin-Kızıltepe içmesuyu isale hattında oluşan sorunlar nedeniyle vatandaşların mağduriyetini sona erdirecek çalışmalara ağırlık verildiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Artuklu, Nusaybin, Kızıltepe ilçelerimiz başta olmak üzere birçok yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacını karşılayan Mardin-Kızıltepe içmesuyu isale hattında oluşan sorunlar nedeniyle vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mağduriyeti bitirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Gökçe, Ortaköy, Şenyurt, Kabala, Ömerli, Yeşilli ve güzergah üzerindeki ilçelerimiz ile birçok mahallemizin ihtiyacı karşılayacak DSİ Genel Müdürlüğü Beyazsu kaptajından 2580 lt/sn su tahsisi ile alternatif isale hattı projelendirilmiş olup, proje Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı."

Toplantı, kentin su sorunu ortadan kaldıracak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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