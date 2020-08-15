MARSU'dan içme suyuna zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama
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MARSU'dan içme suyuna zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU), içme suyu tarifelerinde herhangi bir fiyat güncellemesinin olmadığını belirtti.

MARSU'dan içme suyuna zam yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama
15.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:58

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU), içme suyu tarifelerinde herhangi bir fiyat güncellemesinin olmadığını belirtti.

MARSU'dan yapılan yazılı açıklamada, su idarelerinin değişen ekonomik parametreleri nedeniyle, su ve atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından tarifelerde düzenleme yapmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdaremizce 2020 yılında uygulamaya alınacak tarifelerin belirlenmesinde 2019 yılında gerçekleşen işletme, bakım, amortisman gibi giderleri esas alınmış ve 1 metreküp su maliyetinin 5,90 lira olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde uygulama süresi ve tarifenin belirlenmesinde yetkili karar organı olan MARSU Genel Kurulu 2019 kasım ayında konuyu değerlendirmiş ve nihai olarak su, atıksu tarifesini 4,75 lira olarak belirlemiştir. 31 Mayıs 2020'ye kadar su, atıksu tarifesi 4,75 liraya ilave olarak KDV, belediyeler adına toplanan ÇTV ve yüzde 4 tutarında şebeke bakım bedeli eklenmesiyle vatandaşa yansıyan 1 metreküp bedel 5,82 lira olmaktadır."

2020 yılının Mayıs ayında MARSU Genel Kurulunun almış olduğu karar ile abone faturalarına toplam tüketimin %4'ü olarak yansıtılan bakım bedelinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, onun yerine 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle abonelerin kendi tarife türüne karşılık gelen 1 metreküp ücret bakım bedeli olarak yansıtıldığı aktarıldı.

2020 yılında herhangi bir fiyat güncellemesinin olmadığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yeni karar ile 1 metreküp tüketim yapan mesken abonesine bakım bedeliyle birlikte 10,35 TL (su+atıksu 4,75 + ÇTV 0,47 + KDV 0,38+ Bakım bedeli: 4,75 = 10,35 TL) yansıtılmış olsa da, 1 metreküpten sonraki tüketimler 5,60 TL olarak tahakkuk etmiştir. Bu uygulamayla 1 metreküp ve 100 metreküp tüketim yapan mesken abonelerine yansıtılan bakım bedeli (1 metreküp ham su+atıksu bedeli: 4,75 TL) tüketime bağlı değişmemekte olup fatura başına bir defa yansıtılmaktadır. Aynı durum ticarethane ve diğer tarifelerdeki aboneler içinde geçerli olmuştur. Bunun dışında su tarife fiyatlarında gerçekleşen herhangi bir fiyat güncellemesi olmamıştır. İdaremizin ana gelirleri su+atıksu tahsilatlarından ve İller Bankasından almakta olduğu yasal paylardan oluşmaktadır. İlimiz genelinde yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri inşaatları İller Bankası tarafından finanse edilmekte olup; yasal paylarımızın tamamı yatırımlara harcanmaktadır."

Kaynak: AA

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