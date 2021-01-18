MARSU'dan açıklama

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), bazı yerel haber sitelerinde "MARSU birer gün arayla aynı aboneye iki fatura kesti" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), bazı yerel haber sitelerinde "MARSU birer gün arayla aynı aboneye iki fatura kesti" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

MARSU'dan yapılan açıklamada, su sayaç okuması el bilgisayarlarıyla online olarak yapıldığı, fatura bilgilerinin anlık olarak ana sisteme yüklendiği, her ay için bir fatura tanzim edildiği bildirildi.

İnternet şebekesinin çekmemesi nedeniyle 8 Ocak'ta el bilgisayarlarında offline olarak okuma yapılarak faturasının verildiği, bilgilerin ana sisteme yüklenmesi esnasında söz konusu abone bilgisinin hafızadan silinmesi nedeniyle fatura oluşmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"9 Ocak'ta tekrar aynı adrese gidilerek okuma yapıldığı ve fatura tanzim edildiği, ancak önceki faturanın aboneden alınmadığı ve bilgilendirme eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yaşanan problem tamamen sistemsel sorun nedeniyle ilk faturanın ana bilgisayara yüklenmemesi nedeniyle hatayı telafi etmek adına ikinci okumanın yapıldığı, bilgilendirme eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Konuyla alakalı aboneye bilgilendirme yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz