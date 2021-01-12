MARSU'da görevli kadın personel sayaç da okuyor
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MARSU'da görevli kadın personel sayaç da okuyor

12.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:48
MARSU'da görevli kadın personel sayaç da okuyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan kadın personel sayaç da okuyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan kadın personel sayaç da okuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, içme suyu ve alt yapı çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için kayıp kaçak, abone ve sayaç okutma hizmetlerine ağırlık verdi.

Bu kapsamda personel ağını genişleten MARSU'nun görevlendirdiği kadın sayaç okuma personeli işini özverili bir şekilde yerine getiriyor. Sabah mesai saatleri içerisinde görevli oldukları mevkilerde sayaç okuyan personel yaptıkları işten memnun.

Personelden Nurşen Aydın, yaklaşık 2 yıldır Nusaybin'de sayaç okuma personeli olarak görev yaptığını belirterek, kadınların istihdamının önemine değindi.

Nucude Demir de, kadınların kendilerini gördüğünde mutluluk yaşadığını anlatarak, "Çekinmeden bize kapılarını açıyorlar. Bu durum hem bizleri hem de kadınları memnun ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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