MARSU, 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözdü

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (MARSU), özel mülkiyet nedeniyle 5 yıldır çözülemeyen sorunu çözerek açıktan akan ve çevreye rahatsızlık veren atık suyu yer altına aldı.