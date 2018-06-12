Marslı Mühendis Kızlar Projesi"Nin Kızları Teknokenti Ziyaret Etti

Samsun'da hayata geçirilen "Marslı Mühendis Kızlar Projesi" kapsamında eğitim gören 12 liseli kız öğrenci, 22. yüzyılın teknolojileri ve bakış açılarına sahip olmak amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) Teknokent'i ziyaret etti.

Proje koordinatörü Burhan Uyan, yaptığı yazılı açıklamada, Marslı Mühendis Kızlar Projesi'nin Türkiye'de kapsam ve içerik itibarıyla ilk defa bu kadar ayrıntılı ve geleceğe dönük eğitim projesi olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 12 öğrenci ile ODTÜ Teknokent içinde bulunan ileri teknoloji firmalarında inceleme ve eğitim çalışmalarında bulunduklarını aktaran Uyan, "ODTÜ Teknokent'teki yüksek teknolojiyi deneyimleyen katılımcılar, ülkemizde bir ilk olarak cerrahi operasyon öncesi elde edilen bir kadın kalbi tıbbi modeli tasarlanması konusunda mühendislerle birlikte çalıştı. Cerrahi operasyon öncesi üretilmiş tıbbi modeller üzerinde de çalıştılar." ifadesini kullandı.

Uyan, böyle bir projenin Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.