Marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu
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Marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüste mahalleler gezerken, marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştuBilecik Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu için bir fikir üretti.

Marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu
19.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:06

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üstü açık otobüste mahalleler gezerken, marşları duyan vatandaşlar balkonlara koştu

Bilecik Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu için bir fikir üretti. Belediyeye ait üstü açık otobüse koyulan ses sistemi ile mahalle mahalle gezilerek, seslendirilen müzik ve marşlarla balkonlara çıkan vatandaşlar 19 Mayıs coşkusu yaşadı.19 Mayıs 1919'un tarihte anlam ve önemini ifade eden eserlerin seslendirildiği etkinliği vatandaşlar ve çocuklar balkonlardan eşlik etti. Belediye Başkanı Semih Şahin'in kutlama mesajlarının okunduğu etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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