Marsilya - Porto maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya - Porto hangi kanalda? Marsilya - Porto maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
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Marsilya - Porto maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya - Porto hangi kanalda? Marsilya - Porto maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

25.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:46
Marsilya - Porto maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya - Porto hangi kanalda? Marsilya - Porto maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Marsilya - Porto maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Marsilya - Porto maçı hangi kanalda? Marsilya - Porto maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Marsilya - Porto maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Marsilya - Porto maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Marsilya - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya - Porto maçı hangi kanalda, hakemi kim? Marsilya - Porto maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

MARSİLYA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya - Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 25 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

MARSİLYA - PORTO MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?

Marsilya - Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi maçıBein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak.

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