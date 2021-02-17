Marsilya - Nice maçı ne zaman saat kaçta? Marsilya - Nice hangi kanalda? Marsilya - Nice maçı şifresiz canlı şifresiz mi

Fransa Lig 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Marsilya - Nice maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Marsilya - Nice maçı hangi kanalda? Marsilya - Nice maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta?