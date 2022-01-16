Marsilya - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Lille maçı şifresiz mi?
Fransa Ligue 1 hedefine ulaşmak isteyen Marsilya - Lille bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Marsilya - Lille maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Fransa Ligue 1'de heyecanla beklenen müsabakada Marsilya - Lille karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Marsilya - Lille maçı şifresiz mi? Marsilya - Lille maçı hakemi kim? Marsilya - Lille maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Marsilya - Lille Fransa Ligue 1 maçı, 16.01.2021 Pazar bugün saat 22.45'te başlayacak.
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