Marsilya - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Lille maçı şifresiz mi?

Fransa Ligue 1 hedefine ulaşmak isteyen Marsilya - Lille bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Marsilya - Lille maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor