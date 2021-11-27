Marsilya kardeşi kardeşe kırdırır! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marsilya kardeşi kardeşe kırdırır! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Diğer - Haberler | Spor

Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu için henüz karar veremeyen Marsilya, Kerem'i izleyince frene bastı. Lyon ve Nantes'ın ardından Marsilya da Kerem'i transfer listesine ekledi. Cengiz Ünder'in yerine Kerem transferi için uğraşılacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin dışına ittiği Marsilya, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanma konusunda çekimser. Fransız kulübü, Kerem Aktürkoğlu'ndan çok etkilendi. Cengiz transferinde frene basıldı.

Marsilya kardeşi kardeşe kırdıracak! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

TEKLİF ERTELENDİ

Marsilya, Cengiz Ünder için yapacağı girişimi dondurdu. Sabah'ın haberine göre; Cengiz'in yerine Kerem Aktürkoğlu transferi için uğraşılacak.

Marsilya kardeşi kardeşe kırdıracak! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

FİYAT FARKI YOK

Marsilya, Cengiz Ünder'in bonservisini almak isterse 8,4 milyon euro ödeyecek. Kerem için konuşulan rakam 10-15 milyon euro seviyelerinde. Lyon ve Nantes da Kerem'i yakından takip ediyor.

Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme

Yedek kulübesi bu diyalogla yıkıldı! Kerem'den hocası Fatih Terim'e imalı gönderme

 Cengiz Ünder'in yıllar sonra gelen itirafı Galatasaraylıları çok üzecek: Babam kararsız kaldı

Cengiz Ünder'in yıllar sonra gelen itirafı Galatasaraylıları çok üzecek: Babam kararsız kaldı

Diğer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title