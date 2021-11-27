Marsilya kardeşi kardeşe kırdırır! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin dışına ittiği Marsilya, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanma konusunda çekimser. Fransız kulübü, Kerem Aktürkoğlu'ndan çok etkilendi. Cengiz transferinde frene basıldı.

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Marsilya, Cengiz Ünder için yapacağı girişimi dondurdu. Sabah'ın haberine göre; Cengiz'in yerine Kerem Aktürkoğlu transferi için uğraşılacak.

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Marsilya, Cengiz Ünder'in bonservisini almak isterse 8,4 milyon euro ödeyecek. Kerem için konuşulan rakam 10-15 milyon euro seviyelerinde. Lyon ve Nantes da Kerem'i yakından takip ediyor.

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