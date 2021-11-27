Marsilya kardeşi kardeşe kırdırır! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar
Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu için henüz karar veremeyen Marsilya, Kerem'i izleyince frene bastı. Lyon ve Nantes'ın ardından Marsilya da Kerem'i transfer listesine ekledi. Cengiz Ünder'in yerine Kerem transferi için uğraşılacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin dışına ittiği Marsilya, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanma konusunda çekimser. Fransız kulübü, Kerem Aktürkoğlu'ndan çok etkilendi. Cengiz transferinde frene basıldı.
TEKLİF ERTELENDİ
Marsilya, Cengiz Ünder için yapacağı girişimi dondurdu. Sabah'ın haberine göre; Cengiz'in yerine Kerem Aktürkoğlu transferi için uğraşılacak.
FİYAT FARKI YOK
Marsilya, Cengiz Ünder'in bonservisini almak isterse 8,4 milyon euro ödeyecek. Kerem için konuşulan rakam 10-15 milyon euro seviyelerinde. Lyon ve Nantes da Kerem'i yakından takip ediyor.
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