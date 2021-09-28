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Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Galatasaray'ın Uefa Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek - Haberler Spor
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