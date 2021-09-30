Marsilya - Galatasaray maçı niye durdu taraftarlar merak ediyor. Marsilya - Galatasaray maçı neden durdu? 30 Eylül Galatasaray Marsilya maçında ne oldu, maç neden durdu, maç iptal mi edilecek? merak ediliyor. İşte bilgiler... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MARSİLYA-GALATASARAY MAÇI NEDEN DURDU?

Marsilya - Galatasaray maçında ilk yarının son dakikalarında tribünlerde meşale ve ses bombası patladı. Bundan dolayı maç durdu. 4. hakem 8 dakikalık bir kayıp zaman işaret etti. Şimdi maç yeni den başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyoruz...

Maç iptal olmadı devam ediyor. Maçta şuanda 45+ uzatmalar oynanıyor.

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