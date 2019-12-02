Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü
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Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü

Fransa'nın güney doğusundaki Marsilya kentinde sel nedeniyle mahsur kalanlara yardım etmek için havalanan bir helikopter kaza yaptı. Kazada 3 acil yardım görevlisi hayatını kaybetti

02.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:55
Marsilya'daki selde mahsur kalanlara yardım eden helikopter düştü: 3 kişi öldü

'nın güney doğusundaki kentinde sel nedeniyle mahsur kalanlara yardım etmek için havalanan bir kaza yaptı. Kazada 3 acil yardım görevlisi hayatını kaybetti.


İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından yapılan yazılı açıklamada pazar gecesi arama kurtarma çalışması yapan EC145 model helikopterin telsiz ve radar sinyallerinin aniden kaybolduğu belirtildi. Helikopterin içinde bulunan 3 görevlinin cansız bedenlerine gece 1.30 civarında ulaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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