Marsilya'da transfer çatışması! Luiz Gustavo her an satılabilir...

Portekizli teknik adam Villas-Boas, istediği bölgelere takviyelerin bir türlü yapılmadığını belirterek, "Transfer döneminin kapanmasına daha zaman var ama anlaşılan bizim için bu dönem çoktan bitti!

10.08.2019 10:48
Marsilya'da transfer çatışması! Luiz Gustavo her an satılabilir...

Portekizli teknik adam Villas-Boas, istediği bölgelere takviyelerin bir türlü yapılmadığını belirterek, "Transfer döneminin kapanmasına daha zaman var ama anlaşılan bizim için bu dönem çoktan bitti! Başka oyuncu alamayacak gibi duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Zubizarreta ise basın tarafından transferdeki başarısızlığı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda...

Oyuncu satması gereken Fransız ekibinde Luiz Gustavo bu konudaki ilk aday olarak gösteriliyor. Fenerbahçe de bu yüzden gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Kaynak: Hürriyet

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