Marsilya'da Silahlı Saldırgan Yakalandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kentinde ateş açan silahlı bir saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.

La Provence gazetesinin haberine göre, polis saldırganı etkisiz hale getirmek için özel bir operasyon düzenledi.

Oddo Caddesi'nde gerçekleşen olayda saldırgan nedeni belirsiz bir şekilde sağa-sola ateş açtıktan sonra, çevredeki bir binaya saklandı.

Fransa Bleu radyosunun haberine göre, bir polis kaynağı, olayın terörle bağlantılı olmasının pek olası olmadığını düşündüklerini söyledi.

Olayla ilgili olarak herhangi bir yaralanma veya kayıp olup-olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. - İstanbul