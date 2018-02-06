Marsilya'da Silahlı Saldırgan Yakalandı
AFRİN HAREKATI'NDA 19. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Marsilya'da Silahlı Saldırgan Yakalandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kentinde ateş açan silahlı bir saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.

Marsilya'da Silahlı Saldırgan Yakalandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Marsilya kentinde ateş açan silahlı bir saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.

La Provence gazetesinin haberine göre, polis saldırganı etkisiz hale getirmek için özel bir operasyon düzenledi.

Oddo Caddesi'nde gerçekleşen olayda saldırgan nedeni belirsiz bir şekilde sağa-sola ateş açtıktan sonra, çevredeki bir binaya saklandı.

Fransa Bleu radyosunun haberine göre, bir polis kaynağı, olayın terörle bağlantılı olmasının pek olası olmadığını düşündüklerini söyledi.

Olayla ilgili olarak herhangi bir yaralanma veya kayıp olup-olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. - İstanbul

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et