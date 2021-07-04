Marsilya, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı
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Marsilya, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı

Marsilya, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransız ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını...
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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti
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