Marsilya, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı
Fransız ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransız ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı