Marsilya - Atiker Konyaspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Marsilya, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Marsilya, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
Marsilya: Pele, Sakai, Rolando, Rami, Amavi, Gustavo, Sanson, Kamara, Payet, Thauvin, Germain
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali, Evouna - İstanbul