MARSİAD Başkanı Duyan: "Habur Sınır Kapısında çözüm tampon bölgede" Korona virüs nedeniyle Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nın çift taraflı kapatılmasının ardından yıllık ortalama ihracatının 12 milyar olduğu Mardin'de sanayiciler çözüm yolları ararken, MARSİAD Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Nasır Duyan,...

Korona virüs nedeniyle Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nın çift taraflı kapatılmasının ardından yıllık ortalama ihracatının 12 milyar olduğu Mardin'de sanayiciler çözüm yolları ararken, MARSİAD Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Nasır Duyan, sınır kapısında oluşturulacak tampon bölge ile sorunun çözüleceğini ileri sürdü.



Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, korona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatılmasıyla ihracatın durma noktasına geldiği bölgede sanayiciler çözüm yolları arıyor. Bu kapsamda, Mardin Sanayici ve İş Adamları Derneği (MARSİAD) Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Nasır Duyan, Organize Sanayi Bölgesinde yatırımı olan iş adamları ile bir araya geldi. Tüm sınırlarda sıkıntılar yaşandığını, Habur'daki sıkıntıları asgari düzeye indirmek için Ankara'da toplandıklarını kaydeden Duyan, Bakan yardımcıları ve genel müdürlerin katıldığı üst düzey toplantıda, Habur'da tampon bölge kurulmasının gündeme gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Korona virüse karşı, dünyadaki bütün devletlerin önlem aldığını kaydeden Duyan, Türkiye'nin haklı olarak önlemler aldığını, birçok sınır kapısını kapattığını ve uçuşları durdurduğunu hatırlatarak, "Ciddi bir sağlık vakası ile karşı karşıyayız. Virüsün ülkemize gelmemesi için yetkililer her türlü önlemi aldı ve almaya devam ediyor. Habur Sınır Kapısı hem bölge ve hem Türkiye için önemli bir konuma sahip. Ankara ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiğimiz ikili ve çoklu görüşmelerde, Habur'un önemi daha net ortaya çıktı" dedi.



"Tampon bölge çözüm getirecek"



Habur Sınır Kapısının Kuzey Irak tarafında bir tampon bölge oluşturulmasının çözüm yolu olacağına inandığını ifade eden Duyan, "Hükümetimiz ile Kuzey Irak merkezi hükümeti arasındaki görüşmeler sonunda tampon bölge oluşturulacağına inanıyorum. Araç çıkış sayısında bir artış sağlandı. Kuzey Irak'ta bekleyen 7 bin 700 aracın kısa zamanda çıkışları sağlanacak. İlaçlama sistemleri kuruldu. Tampon bölgeye girecek araçların sürücüleri araçlarından inmeyecek, sadece 'U' dönüşü yaparak yükünü boşaltacak. Karşı taraftan gelecek araçlar yükü, gitmesi gereken yere taşıyacak. Türkiye'den çıkış yapan bir araç 24 saat içinde geri dönüş yapacak. Araç hem girişte hem çıkışta dezenfekte edilecek. Mantıklı bir uygulama. İhracatçıları rahatlatacak bir uygulama" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA