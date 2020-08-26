Mars ulusal marşı hazır: Bu çölü canlandırın!
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Mars ulusal marşı hazır: Bu çölü canlandırın!

Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society'nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı.

26.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:47

Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society'nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Bu yaz özellikle üç ülkenin Mars misyonları nedeniyle marş yeniden gündemde. Sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor.

Mars ulusal marşı hazır: Bu çölü canlandırın!

Kaynak: DailyMotion.com

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