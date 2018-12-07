Mars'tan Gelen İlk Sesler Kaydedildi

GEÇTİĞİMİZ hafta Mars'a inen NASA'nın InSight uzay aracı gezegendeki bilimsel verileri toplamak için harekete geçti ve kızıl gezegendeki rüzgarın sesini kaydetti. Mars'ın sesini kaydeden uzay aracı InSight'ın baş araştırmacısı Bruce Banerdt, Bu sesin yakalanması planlanmamış bir durum oldu. Ancak misyonumuzu adadığımız şeylerden biri Mars'taki devinimi ölçmek ve bu görev doğal olarak ses dalgalarının neden olduğu hareketi de içeriyor dedi.

Rüzgarın sesi, InSight'taki hava basıncı sensörü ve sismometre aracılığıyla kaydedildi. Hava basıncı sensörü, hava titreşimlerini doğrudan algıladığında, sismometre, Mars rüzgarının InSight'ın güneş panellerinden üflediği titreşimleri kaydetti. Bilim insanlar rüzgarın hızının 15 ila 25 KMH arasında olduğunu tahmin ediyor.

InSight bilim ekibinin bir parçası olan Tom Pike, Uzay aracının kenarlarındaki güneş panelleri rüzgarın basınç dalgalanmalarına tepki veriyor. InSight panelleri çanak görevini görüyor Mars rüzgarı panellere çarpıyor. Güneş panellerinden gelen iniş titreşimlerinin yönü rüzgarın yönü ile eşleşiyor açıklamasını yaptı.

Videodaki ses, insan kulağının duyması için iki oktav yükseltildi. Videoda Mars'tan gelen ilk rüzgar sesi duyulabiliyor.

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Kaydedilen sesler ve NASA'nın paylaşımı - Nistanbul