Mars'taki Su Tahminlerden 1 Milyar Yıl Daha Fazla Akmış!

Teknoloji ilerledikçe uzay hesaplamalarında yeni güncellemeler yaşanıyor. Ay'ın evrimiyle ilgili hesap hatasından sonra bilim adamları şimdi de Kızıl Gezegen Mars'ta bir zamanlar olduğu belirlenen suyla ilgili hesap hatasını açıkladılar.

Meğer Mars'ta 3 milyar değil, 2 milyar yıl öncesine kadar su varmış!

Kızıl Gezegen'de sıvı su bilim adamlarının bir zamanlar düşündüğünden 1 milyar yıl kadar daha fazla akıp durmuş…

Bilim adamları bu bilgiye 2006'dan beri Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dönen NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı (MRO) sayesinde ulaştı.

"KRATER SAYIMI" YAPILDI

Önce MRO'nun yıllık verilerini kullanarak akan suyun geride bıraktığı klorür tuzu birikintilerinin varlığını belirlediler.

Daha sonra MRO'daki Mars için Kompakt Keşif Görüntüleme Spektrometresi (CRISM) tarafından alınan düzinelerce tuz birikintisi görüntüsü incelendi.

"Krater sayımı" yöntemini kullanılarak tuz birikintilerinin daha genç yaşta olduğu gözlemlendi.

Bir bölge ne kadar gençse, o kadar az kratere sahip olması gerekir. İşte bu sayede bilim adamları bir zaman tahmini yapabilir.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda proje bilimcisi yardımcısı Leslie Tamppari, "Gezegenin haritasını ne kadar çok çıkarırsak, tarihini o kadar iyi anlayabiliriz" açıklamasını yaptı.

Space Mag Türkiye - Teknoloji