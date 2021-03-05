Mars'taki Jezero Kriteri İsmini Boşnak Köyünden Aldı

Jezero... İnsanoğlunun bugüne kadar teknolojik olarak en donanımlı olan uzay cihazı Perseverance (Azim) 18 Şubat'ta Mars'a indi... Mars'ta önceden belirlenen bir bölgeye... Jezero Krateri'ne...

Jezero... İnsanoğlunun bugüne kadar teknolojik olarak en donanımlı olan uzay cihazı Perseverance (Azim) 18 Şubat'ta Mars'a indi...

Mars'ta önceden belirlenen bir bölgeye... Jezero Krateri'ne...

Bir dönem suyla kaplı olan ve eski bir krater gölü olan Jezero'da yapılacak araştırmalar, insanoğluna şu sorunun cevabını getirecek: "Mars'ta yaşam var mıydı?"

Bugün iklim ve radyasyondan dolayı yaşanmaz durumda olan Mars belki ileriki yıllarda ikinci evimiz olacak. Bunun kararı da Jezero'daki araştırmalar sonrası alınacak.

Jezero, yani "Göl"deki araştırmalardan... Evet, Jezero, Slav dillerinde "Göl" anlamına geliyor.

Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya'da jezero kelimesi "yeh-zeh-ro," diye telaffuz edilir.

1100 KİŞİLİK BALKAN KÖYÜ

Hatta Jezero, 1100 kişilik küçük bir Balkan köyünün de ismidir. Peki, ne alaka? Bir Balkan köyünün ismi neden Mars'taki bir kratere verildi?

Kaseti 2007'ye saralım. Mars'ın haritası çıkartıldıkça, önemli bölgelere isimler veriliyordu. 2007 yılında da Uluslararası Astronomi Birliği'ne, Mars'taki en krater gölüne "Jezero" denmesi gerektiği önerildi.

Çünkü 45 kilometrelik krateri de eskiden bir ırmak besliyordu... Aynen Jezero köyüne besleyen Veliko Plivsko Gölü gibi...

İsim benimsendi ve krater kayıtlara "Jezero" olarak geçti.

1100 haneli köyün kaderi asıl 2018'de değişti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars 2020 misyonunun Kızıl Gezegen'de Jezero Krateri'ne ineceğini açıklayınca olanlar oldu.

500 olan köy nüfusu 1100'e çıktı. Köyden büyük şehirlere kaçanlar geri döndü.

Köy artık Balkanlar'ın gurur kaynağıydı... Eylül 2019'da ABD'nin Bosna Büyükelçisi, NASA'nın mektubunu Jezero muhtarına bizzat teslim ettiğinde CNN'den El Cezire'ye bu küçük Balkan köyü Dünya basınına manşet oluyordu.

Jezero'lular, Azim'in kratere 18 Şubat 2021'deki inişini köyün meydanına kurulan dev ekrandan izlediler. Köylüler Dünya basınına ne kadar gururlu olduklarını anlatıp durdular...

Kim bilir, belki bir gün bir Türk köyünün ismi de Mars'taki bir bölgeye verilir... ve bizim köylüler de gururla anlatırlar köylerinin hikayelerini...

Kaynak: Space Mag Türkiye