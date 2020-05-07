Mars'ta Nehirler Keşfedildi! İşte Araştırma Sonuçları

Araştırmacılar, Mars'ta bulunan nehirlerin en az 100.000 yıl boyunca aktığını söyledi. Teknoloji ilerledikçe nehirlerin, göllerin ve okyanusların bir zamanlar kızıl gezegende bol miktarda olduğuna dair daha fazla kanıt ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Mars'ta bulunan nehirlerin en az 100.000 yıl boyunca aktığını söyledi. Teknoloji ilerledikçe nehirlerin, göllerin ve okyanusların bir zamanlar kızıl gezegende bol miktarda olduğuna dair daha fazla kanıt ortaya çıktı. İşte Mars'taki nehirler hakkında yapılan araştırmanın detayları.

Mars'taki Nehirler 3.7 Milyar Yıl Önce Akıyordu

Nature Communications'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık 3.7 milyar yıl önce Mars'ın akan nehirlere sahip olduğu söylenmekte. Yapılan araştırmada NASA'nın Mars Keşif Yörüngesi tarafından Dünya'ya gönderilen yüksek çözünürlüklü görüntüler kullanıldı.

Yörüngenin HiRISE kamerası Kızıl Gezegen'in yüzeyinin şaşırtıcı derecede ayrıntılı görüntülerini çekebilmekte. Araştırma ekibinin en çok ilgisini çeken görüntüler, gezegenin güney yarımküresinin büyük bir kısmına hakim olan eski bir darbe krateri olan Hellas Havzası'nın görüntüleriydi.

Araştırmacılar, görüntüleri inceleyerek eski nehirlerin birkaç metre derinliğe kadar uzandığını belirlediler. Bilim adamları, gezegende bulunan suyun yeryüzündeki yağmur gibi yağıştan kaynaklandığına inanmakta.

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