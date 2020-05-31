"Mars'ta medeniyet kurmanın ilk adımı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Mars'ta medeniyet kurmanın ilk adımı"

Amerikan uzay araştırmaları tarihinde ilk defa bir özel şirketin katılımıyla uzaya fırlatılan uzay aracının mürettebatı ISS Uzay Üssü'ne ulaştı.

31.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:12

Amerikan uzay araştırmaları tarihinde ilk defa bir özel şirketin katılımıyla uzaya fırlatılan uzay aracının mürettebatı ISS Uzay Üssü'ne ulaştı. Elon Musk'a göre bu "Mars'ta medeniyet kurmanın ilk adımı."NASA ve SpaceX ortaklığında, Falcon-9 roketi ile uzaya fırlatılan Crew Dragon isimli uzay aracı ISS Uzay Üssü'ne kenetlendi. Türkiye saati ile 17.16'da kenetlenmeyi başaran Crew Dragon, böylece bu işlemi planlanandan 12 dakika erken başarmış oldu. Söz konusu uzay aracı ile ISS'e giden ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in burada Rus kozmonotlarla birlikte, önümüzdeki dört ay boyunca bilimsel çalışmalar yapması planlanıyor.

Uzay araştırmalarında bir ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumartesi günü, ülke tarihinde ilk kez NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile özel bir şirketin (SpaceX) ortaklığında insanlı bir roket uzaya gönderilmişti. NASA tarafından yapılan açıklamada, ünlü ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile gerçekleştirilen ortaklık, Amerikan uzay araştırmaları tarihinde "çok önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump da, iki astronotu taşıyan Falcon-9 roketinin fırlatılış anını yerinde izlemişti. Fırlatmanın yapıldığı Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi, 1969 yılında dünyanın uydusu Ay'a gönderilen ilk uzay aracının da fırlatıldığı yer olması bakımından Amerikan uzay araştırmaları tarihi için çok önemli bir yere sahip.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, fırlatmanın ardından yaptığı açıklamada, "muhteşem bir gün" yaşadıklarını ancak asıl kutlamanın, astronotların sağlıklı bir şekilde dünyaya dönmelerinin ardından yapılacağını ifade etmişti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk ise "olağanüstü duygular" yaşadığını belirterek, Falcon-9'un başarısının 18 yıllık emeğin ardından gerçekleştiğini ve bunun "Mars'ta medeniyet kurmanın ilk adımı olduğunu umut ettiğini" dile getirmişti.

Rus meslektaşlardan tebrik mesajı

Falcon-9'un başarılı bir şekilde uzaya gönderilmesinin ardından SpaceX'i tebrik eden kurumlardan biri de Rusya Uzay Araştırmaları Kurumu Roskosmos'un Başkanı Sergey Krikalev oldu. Krikalev yayınladığı video mesajında, "Amerikalı meslektaşlarımızı selamlıyorum" diyerek, Amerikan misyonunun uluslararası uzay araştırmalarının tamamına yarayacak fırsatlar yaratacağına inandığını dile getirdi.

NASA'nın 2011 yılında uzaya insanlı araç gönderme programını durdurmasının ardından Amerikalı astronotlar Rus Soyuz kapsülü ile yolculuk etmeye başlamıştı. Falcon-9'un fırlatılışı ile dokuz yıl aranın ardından ilk kez ABD'den uzaya insanlı bir roket yollanmış oldu.

Elon Musk'ın çarpıcı öyküsü

Uzaya roket gönderen ilk özel şirket olan SpaceX'in kurucusu ve sahibi Elon Musk, dünyanın en önemli girişimcilerinden biri. PayPal ve Tesla gibi şirketlerin de kurucuları arasında yer alan Musk, 2002 yılında, o ana de biriktirdiği yüzlerce milyon dolarlık serveti ile, henüz 31 yaşında iken SpaceX'i kurmuştu.

2006 ve 2008 yıllarında uzaya araç gönderme girişimleri başarısız olan SpaceX, 28 Eylül 2008'de ilk kez dünya yörüngesine insansız bir roket göndermeyi başarmıştı. 2012'de ISS Uzay Üssü'ne yine insansız bir araçla iaşe gönderen SpaceX, bu alanda da ilk özel şirket olma niteliğini kazanmıştı.

SpaceX'in ürettiği roketlerin en önemli özelliğinden biri de, dünyaya dönerek bir platform üzerine iniş yapabilmeleri. Bu sayede şirket, roketleri yeniden kullanarak çok önemli miktarda tasarruf sağlayabilecek.

AFP,dpa/ ET,SÖ

(c)?


Manşet

Haberler

Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu Haber
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Haber
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde 'Ruhunun bir parçasını' 10 milyon dolara satacak
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Bülent Kuşoğlu Oktay Kaldırım
Magazin Hadise Demet Akbağ Seren Serengil Yeliz Yeşilmen
Spor İlhan Cavcav Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: "Mars'ta medeniyet kurmanın ilk adımı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 20:12:35. #1.14#
title