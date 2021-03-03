Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
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BBC

Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi

03.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:37
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi

18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan Perseverance, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aramaya devam ediyor.

NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardınran 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.

Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.

Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.





















































Tüm fotoğrafların telif hakkı Nasa/JPL-Caltech'e aittir.

Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi
BBC
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