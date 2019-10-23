Mars modası hazır

23.10.2019 09:46

1969 yılında ilk insanın Ay'a ayak basmasının ardından tüm insanlığı en çok heyecanlandıracak olay büyük ihtimalle Mars'a ilk insanın ayak basması olacak. Bu konuda pek çok uzay ajansı ve özel firma planlar yapıyor. Ancak çalışma yürütenler sadece bilim insanları değil. Tasarımcılar da şimdiden Mars modası hazırlıklarına başladı.