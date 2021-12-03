Mars Logistics 'Kurum İçi Mentorluk Programı'nı tamamladığını duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mars Logistics 'Kurum İçi Mentorluk Programı'nı tamamladığını duyurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mars Logistics 'Kurum İçi Mentorluk Programı'nı tamamladığını duyurdu

Lojistik alanında Türkiye'de faaliyet gösteren Mars Logistics, 'Kurum İçi Mentorluk Programı'nı tamamladığını duyurdu.

Lojistik alanında Türkiye'de faaliyet gösteren Mars Logistics, 'Kurum İçi Mentorluk Programı'nı tamamladığını duyurdu. Programla yöneticilerden oluşan mentorların genç ekip arkadaşlarına kurum kültürünü aktarması ve ortak bir kurumsal bilinç kazandırması hedefleniyor.

Şirketin Kurum İçi Mentorluk Programı'nda icra kurulu üyelerinin mentor olarak yer aldığı ve toplamda 21 mentiye mentorluk sağlandığı açıklandı. Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, mentorluk programını bir şirket kültürü haline getirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz bu programa zaman içinde daha fazla ekip arkadaşımızı dahil etmek" dedi.

İlk menti grubunu belirlerken her birimi temsil edecek bir ekip oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Kansu, menti seçiminin kariyer havuzundan yapıldığını belirtti. Kansu, "Potansiyeli ve isteği olan ve bu program için uygun adayları kariyer havuzundan seçtik. İnsan Kaynakları bölümü olarak yöneticilerimizin önerdiği adayları dikkate aldık" dedi.

PROGRAM 3 AY SÜRDÜ

Mentorluk yapacak yöneticilerin vakit kısıtları nedeniyle ve mentilik alacak kişilerin mentorlarından verimli bir şekilde yararlanabilmesi için ilk etapta menti grubunun 21 kişiden oluştuğunu söyleyen Kansu, "3 ay süren programda her menti, mentoruyla ayda en az 3 görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin her biri en az 1 saat sürdü. Mentiler, bu görüşmeler dışında şirket içinde yapılan strateji planlama toplantılarına da katılabildiler" dedi.

İlk grubun mentorluk eğitiminin bittiğini ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyleyen Kansu, 2022 yılında ise tersine mentorluk programını hayata geçireceklerini belirterek, "Yıllar içinde oluşan kurum kültürünün ve deneyimlerinin genç arkadaşlarımıza aktarılması önemliydi ancak çağa ayak uydurmak, güncel kalabilmek ve kuşak farkını ortadan kaldırmak da başarılı olmanın anahtarlarından. Bu nedenle 2022 yılında tersine mentorluk programı uygulayıp genç arkadaşlarımızı yöneticilerimizle yeniden buluşturacağız ve kendilerinin fikirlerini yönetici arkadaşlarımız ile paylaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti

Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti

 Türkiye'den Avrupa Konseyinin Kavala kararı hakkında açıklama Açıklaması

Türkiye'den Avrupa Konseyinin Kavala kararı hakkında açıklama Açıklaması

 Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title