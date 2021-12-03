Lojistik alanında Türkiye'de faaliyet gösteren Mars Logistics, 'Kurum İçi Mentorluk Programı'nı tamamladığını duyurdu. Programla yöneticilerden oluşan mentorların genç ekip arkadaşlarına kurum kültürünü aktarması ve ortak bir kurumsal bilinç kazandırması hedefleniyor.

Şirketin Kurum İçi Mentorluk Programı'nda icra kurulu üyelerinin mentor olarak yer aldığı ve toplamda 21 mentiye mentorluk sağlandığı açıklandı. Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, mentorluk programını bir şirket kültürü haline getirmeyi planladıklarını belirterek, "Hedefimiz bu programa zaman içinde daha fazla ekip arkadaşımızı dahil etmek" dedi.

İlk menti grubunu belirlerken her birimi temsil edecek bir ekip oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Kansu, menti seçiminin kariyer havuzundan yapıldığını belirtti. Kansu, "Potansiyeli ve isteği olan ve bu program için uygun adayları kariyer havuzundan seçtik. İnsan Kaynakları bölümü olarak yöneticilerimizin önerdiği adayları dikkate aldık" dedi.

PROGRAM 3 AY SÜRDÜ

Mentorluk yapacak yöneticilerin vakit kısıtları nedeniyle ve mentilik alacak kişilerin mentorlarından verimli bir şekilde yararlanabilmesi için ilk etapta menti grubunun 21 kişiden oluştuğunu söyleyen Kansu, "3 ay süren programda her menti, mentoruyla ayda en az 3 görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin her biri en az 1 saat sürdü. Mentiler, bu görüşmeler dışında şirket içinde yapılan strateji planlama toplantılarına da katılabildiler" dedi.

İlk grubun mentorluk eğitiminin bittiğini ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyleyen Kansu, 2022 yılında ise tersine mentorluk programını hayata geçireceklerini belirterek, "Yıllar içinde oluşan kurum kültürünün ve deneyimlerinin genç arkadaşlarımıza aktarılması önemliydi ancak çağa ayak uydurmak, güncel kalabilmek ve kuşak farkını ortadan kaldırmak da başarılı olmanın anahtarlarından. Bu nedenle 2022 yılında tersine mentorluk programı uygulayıp genç arkadaşlarımızı yöneticilerimizle yeniden buluşturacağız ve kendilerinin fikirlerini yönetici arkadaşlarımız ile paylaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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