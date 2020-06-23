MARS Logistics ikinci kez 'Türkiye'nin En Etik Şirketleri' arasında yer aldı Mars Logistics, Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından her yıl düzenlenen ETİKA Türkiye'nin En Etik Şirketleri Ödülleri'nde ikinci kez ödüle layık görüldü.

Mars Logistics, Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından her yıl düzenlenen ETİKA Türkiye'nin En Etik Şirketleri Ödülleri'nde ikinci kez ödüle layık görüldü.

Etik ve iş ahlakı farkındalığı oluşturmak, etik anlayışı bilincini oluşturmak ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla EDMER tarafından başlatılan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen ETİKA Türkiye Etik Ödülleri'nde Mars Logistics, ikinci kez Türkiye'nin en etik 20 şirketi arasında yer aldı.

ETİKA Türkiye Etik Ödülü'nü ikinci kez almanın gururunu yaşadıklarını belirten Mars Logistics İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Direktörü Özgür Dondurmacı, "Mars Logistics tarafından inşa edilen ve tüm Mars ailesi tarafından benimsenen, korunan ve geliştirilen, tüm grup şirketlerince bütün iş süreçlerine dahil edilen etik değerlerimiz sayesinde ikinci kez ödül almak mutluluk ve gurur verici. Kurulduğumuz günden bu yana tüm grup şirketlerinde etik değerlerin oluşturulmasına ve benimsenmesine büyük önem veriyor, gelişme ve büyüme faaliyetlerini bu değerler doğrultusunda planlayarak gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni eylülde gerçekleştirilecek

Ödül programı kapsamında şirketlerin Etik Değerler/Etik Kültür, İtibar Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Liderlik/Üreticilik/Önderlik ve Uyum Yönetimi olmak üzere 6 kategoride toplam 109 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda etik uygulamalara uygunlukları yüz puan üzerinden değerlendirildi. Yönetimlerinde iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürme konusunda titiz davranan şirketlerin seçildiği ödüllerin bu sene pandemi nedeniyle eylül ayında gerçekleşmesi ve sektörlerinde lider 24 firmaya ödüllerinin takdim edilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA