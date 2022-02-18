Mars Logistics 2021 yılını 4 milyar TL ciro ile kapattı

Mars Logistics, 2021 yılını 4 Milyar TL ciro ile kapattığını açıkladı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, 1989 yılında kurulduklarından beri sürdürülebilir büyümelerinin devam ettiğini, 2022 yılına gelindiğinde ise 1.978 çalışanı, yurt içi ve yurt dışında toplam 31 şube ve lojistik merkezi ile bütün lojistik hizmetlerin verildiği bir grup şirketi haline geldiklerini belirtti.

2021 yılını hedefledikleri şekilde Euro bazında yüzde 28,4 büyüme ile tamamladıklarını ve bu büyümeyi yaptıkları doğru yatırımlarla sağladıklarını belirten Sahillioğlu, "2022 yılında da Euro bazında yüzde 10 büyüme hedefledik. Yılda yaklaşık 8 bin müşterimize hizmet veriyoruz. Sektörler, müşteriler farklılaştıkça talepler ve dolayısıyla da bizim iş yapış modellerimiz, verdiğimiz servisler de değişiyor, zenginleşiyor. Hedefimiz bütün müşterilerimize, işlerini kusursuz bir şekilde yapmalarını sağlayacak bir partnerlik sunmak" dedi.

FİLOYA 36 MİLYON EURO DEĞERİNDE YATIRIM

Avrupa'nın en genç ve en büyük filolarından birine sahip olduklarını belirten Sahillioğlu, "Çevreye verdiğimiz önemi karayolu taşımacılığında kullandığımız araçlarımızı seçerken de sürdürüyoruz. Karbon salınımının düşük olduğu Euro 6 seviyesinde araçlardan oluşan filomuz ile hizmet veriyoruz. Her sene yaptığımız filo yatırımları ile çevre dostu taşımacılık misyonumuzu sürdürüyoruz" diye konuştu.

2021 yılında filosuna 20 milyon € yatırım yapan Mars Logistics, 2022 yılında da filo yatırımlarına devam edecek ve 36,2 milyon € değerinde yatırım yapacak.

ÇALIŞAN SAYISINDA YÜZDE 19 ORANINDA ARTIŞ

2021 yılında çalışan sayısını yüzde 19 artıran Mars Logistics, 2022 yılında da bu sayıyı yüzde 10 oranında arttırmayı planladığını açıkladı. 2020 yılında başlayan hibrit çalışma sistemi, 2022 yılında da devam edecek. Sahillioğlu, "Hızla gelişen lojistik sektörü ve şirketimizin sürdürülebilir büyümesine bağlı olarak uzman kadromuzdaki kişi sayısı da her geçen gün artıyor. 2022 yılında yüzde 10'luk bir istihdam artışı öngörüyoruz" dedi.

"2022 AJANDAMIZDA EN ÖNEMLİ KONUMUZ İNTERMODAL VE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI"

Geçtiğimiz sene Halkalı – Kolin hattını hayata geçiren Mars Logistics, şu anda Trieste – Bettembourg, Halkalı – Duisburg, Halkalı – Kolin hatları ile intermodal taşımacılık hizmeti veriyor.

Sahillioğlu, intermodal ve demiryolu taşımacılığı modellerini sürdürülebilir, çevreci ve güvenilir olması nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, "2022 yılı ajandamızda en önemli konumuz intermodal ve demiryolu taşımacılığı olacak. Çok yakın zamanda duyuracağımız yeni yatırımlarımız ve hatlarımız ile intermodal ve demiryolu taşımacılığının iş hacmimizdeki payını artıracağız" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI İLE DAHA GÜZEL BİR GELECEK

Sahillioğlu, yeni projelerde sürdürülebilirliği ilk sıraya alarak planlama yaptıklarını, önceden başlayan ve devam eden projelerde ise sürdürülebilir alternatiflere odaklandıklarını belirterek, "Mars Logistics olarak bugüne kadar tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik politikaları vazgeçilmez bir parçamız oldu. Bu alanda attığımız ve atacağımız her adımla doğaya ve topluma katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Mevcut uygulamalarımız ve yeni hedeflerimizle daha güzel bir gelecek için çalışıyoruz" dedi.

Sahillioğlu, Mars Logistics'teki sürdürülebilirlik uygulamalarını ise şu şekilde özetledi:

"Sürdürülebilirlik anlayışını şirketin tüm süreçlerine entegre ediyoruz. Çevresel etkilerimizi; atık yönetimi, enerji verimliliği ve CO2 emisyonlarının azaltılması alanlarında yönetiyoruz. Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali projemiz ile tesisimizin enerji ihtiyacını, yağmur suyu hasadı projemiz ile tesisimizin peyzaj ve yangın suyu ihtiyacını karşılıyoruz. 2.700 adet özmal araçtan oluşan filomuzdaki bütün araçlar Euro 6 seviyesinde. Evraksız ofis portalımız ile tüm finansal süreçlerimizi dijitalde yürütüyoruz. Depolarımızda enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler tercih ediyoruz, tahta paletler yerine geri kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanıyoruz."

MARS "EŞİTLİĞİN CİNSİYETİ YOKTUR" DEMEYE DEVAM EDECEK

2021 yılının başında Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur projesi ile Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu ile ilgili çalışmalar yapan Mars Logistics, 2022 yılında da çalışmalarına ve eşitliği savunmaya devam edecek.

Proje kapsamında, Mars Logistics çalışanlarından oluşan Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur proje grubu, şirket içinde ve şirket dışında uygun sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri de yaparak farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Sahillioğlu, "Şirketin tüm işleyişine yaymayı amaçladığımız projenin bir ayağı da stratejik planımıza kadın istihdamını artırmayı eklemekti. 2021 yılında 98 kadın çalışma arkadaşımız aramıza katıldı. Herhangi bir işin iyi yapılıp yapılamayacağının ölçütünün cinsiyet olmadığına inanan Mars Logistics, tır sürücüsü istihdam ederken de şirket bünyesinde bir ilk gerçekleştirerek 2 kadın tır sürücüsünü işe aldı" açıklamasında bulundu.

MARS SÜRÜCÜ AKADEMİSİ İLE GENÇ SÜRÜCÜLER SEKTÖRE KATILIYOR

Tır sürücülüğüne ilgi duyan ancak gerekli eğitimleri ve belgeleri olmayan gençler için 2021 yılında başlatılan Mars Sürücü Akademisi eğitim süreçlerine başladı. Akademiye yeni alımlar 2022 yılında da devam edecek.

Demirören Haber Ajansı - Güncel