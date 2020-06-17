Mars keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı
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Mars keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajasının (NASA) keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.

Mars keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı
17.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:18

ABD Havacılık ve Uzay Ajasının (NASA) keşif aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını çekti.

NASA, gezginci aracın 5 Haziran'da gün batımı sırasında Mars'tan çektiği gökyüzü fotoğraflarını yayımladı.

Curiosity'nin çektiği iki fotoğrafta, Dünya ve Venüs küçük parlak noktalar halinde görülebiliyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne indi.

Gezginci robot, 8 yıldır devam eden keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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