Mars'ın bugüne kadar çekilen en detaylı fotoğrafı yayınlandı
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Mars'ın bugüne kadar çekilen en detaylı fotoğrafı yayınlandı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yüzeyinin bugüne kadar çekilmiş en fazla detay içeren fotoğrafını paylaştı

06.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:14
Mars'ın bugüne kadar çekilen en detaylı fotoğrafı yayınlandı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (), Mars yüzeyinin bugüne kadar çekilmiş en fazla detay içeren fotoğrafını paylaştı.


NASA, Kızıl Gezegen'de keşif yapan Curiosity aracı tarafından çekilmiş binden fazla fotoğrafı birleştirerek toplam 1,8 milyar piksel içeren bir panaroma elde etti. Araç, detayları yakalayabilmek için zum kabiliyeti olan kamerasını kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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