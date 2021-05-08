'Mars helikopterinin' uçuşu sırasında çıkardığı sesler kayda alındı
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'Mars helikopterinin' uçuşu sırasında çıkardığı sesler kayda alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen mini helikopter Ingenuity'nin 4'üncü uçuşu sırasında çıkardığı sesler yayınlandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen mini helikopter Ingenuity'nin 4'üncü uçuşu sırasında çıkardığı sesler yayınlandı.

NASA'nın 30 Temmuz 2020'de fırlatılan ve 18 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracında bulunan Ingenuity adlı helikopter, geçtiğimiz günlerde 4'üncü uçuşunu tamamlamıştı. Ingenuity'nin bu uçuşu sırasında çıkardığı sesler ise Perseverance tarafından kayda alındı. NASA'dan yapılan açıklamada, "İlk defa başka bir gezegendeki uzay aracı, başka bir uzay aracının seslerini kaydetti" ifadeleri kullanıldı. Perseverance'nin, helikopterin 30 Nisan'da yaptığı dördüncü uçuşunu dinlemek için iki mikrofonundan birini kullandığı belirtildi.

'KULAKLIK TAKIN VE INGENUITY'NİN DÜNYA DIŞI UĞULTUSUNU DİNLEYİN'

Perseverance uzay aracına dair paylaşım yapılan resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Mars helikopterinin ne yapabileceğini gördüm şimdi de onu duydum. Kulaklık takın ve dördüncü uçuşunda yeni bir bölgeyi keşfetmek için güneye giderken Ingenuity'nin bıçaklarının dünya dışı uğultusunu dinleyin' denildi.

5'İNCİ UÇUŞUNU DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan NASA, Ingenuity'nin beşinci uçuşunu da gerçekleştirdiğini duyurdu. Perseverance'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Beşinci uçuş başarılı! Mars helikopteri hava keşiflerinin geleceğini test etmek için yeni bir aşamaya başlıyor' ifadelerine yer verildi. Ayrıca, NASA Jet Propulsion Laboratuvarı tarafından paylaşılan görüntüde, ekibin, helikopterin son uçuşunu alkışlarla kutladığı görüldü.

NASA, tarihte ilk kez başka bir gezegende uzaktan hava aracı uçuşunu 19 Nisan'da gerçekleştirmişti.

'Mars helikopterinin' uçuşu sırasında çıkardığı sesler kayda alındı
'Mars helikopterinin' uçuşu sırasında çıkardığı sesler kayda alındı
'Mars helikopterinin' uçuşu sırasında çıkardığı sesler kayda alındı
'Mars helikopterinin' uçuşu sırasında çıkardığı sesler kayda alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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